Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Krankenhaus, Verkehrsunsicherer Kleintransporter, Fahrradfahrer fährt unter Einfluss von BtM

Neuwied (ots)

Diebstahl aus Krankenhaus:

Bereits im November kam es zu einem Diebstahl aus einem Neuwieder Krankenhaus. Hier wurde einem Patienten ein Mäppchen mit Führerschein, diversen Karten und 50 Euro Bargeld aus dem Zimmer gestohlen, während er selbst wegen verschiedener Untersuchungen im Haus unterwegs war.

An dieser Stelle möchte die Polizei erneut sensibilisieren, dass man in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen keine Wertgegenstände unverschlossen bzw. unbeaufsichtigt hinterlässt.

Verkehrsunsicherer Kleintransporter:

Am Freitag gegen 13:45 Uhr fiel einer Streife der Polizei Neuwied auf der B 256 ein sehr langsam fahrender Kleintransporter auf. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, dass er kurz zuvor von der Fahrbahn abkam und in einen Graben gefahren sei. Nun wollte er auf direktem Wege in die Firma fahren. Da die Beamten aber feststellten, dass die Achse des Gefährts offensichtlich gebrochen war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug zu einem nächstgelegenen Parkplatz begleitet und abgestellt.

Fahrradfahrer fährt unter Einfluss von BtM: Am Freitag gegen 18:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer in der Heddesdorfer Straße in Neuwied einen Fahrradfahrer, der ohne Fremdverschulden zweimal gestürzt sei und danach weiterfuhr. Während der polizeilichen Kontrolle konnte bei dem amtsbekannten 36 jährigen Neuwieder starker Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde auf der Dienststelle bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Da der Mann während der Maßnahmen äußerst aggressiv war, verbrachte er die Nacht in einer Zelle der Polizei Neuwied.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell