Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 3500 Euro und Drogen im Gepäck

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 7. Juli 2022 informierte eine Mitarbeiterin der Bahnhofslounge am Hallenser Hauptbahn gegen 02:10 Uhr das in der Nähe befindliche Bundespolizeirevier über zwei männliche Personen. So haben sie der Frau kurz zuvor "Gras" angeboten und selber welches geraucht. Eine verständigte Streife war kurze Zeit später am Ereignisort und kontrollierte den 28-jährigen Deutschen sowie seinen 31-jährigen togoischen Begleiter. Eine Nachschau in den Rucksäcken Beider brachte Betäubungsmittel zum Vorschein. Die bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Männer wurden für Folgemaßnahmen auf das Revier mitgenommen. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen stellten die Beamten circa 40 Gramm vermutlich der Droge Cannabis, eine Feinwaage, einen Grinder und insgesamt 2980 Euro fest. Bei dem 31-Jährigen wurde eine geringe Menge, circa 0,8 Gramm ebenfalls vermutlich Cannabis und insgesamt 520 Euro aufgefunden. Zudem äußerte der Jüngere von Beiden sich dahingehend, dass er Betäubungsmittel auf der Straße verkaufe. Für die Beamten stand der Straftatverdacht des Handels sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln im Raum. Die Straftatverdächtigen samt aufgefundener Gegenstände wurden der zuständigen Landespolizei übergeben.

