BPOLI MD: Faustschlag ins Gesicht - Bundespolizei stellt binnen 48 Stunden Straftatverdächtigen

Landsberg (ots)

Am Dienstag, den 5. Juli 2022 wurde das Bundespolizeirevier Dessau gegen 15:10 Uhr über eine Körperverletzung in einer Regionalbahn am Haltepunkt Landsberg informiert. Hier betrat ein bis dato unbekannter Täter den Zug in Landsberg, sein mitgeführtes Fahrrad stellte er im Bereich des Fluchtweges ab. Auf sein Verhalten angesprochen und der Aufforderung, sein Rad aus diesem Bereich in das nächste Abteil zu stellen, reagierte der Mann ungehalten, fing eine Diskussion mit der Zugbegleiterin an und bepöbelte diese. Ein 60-jähriger Mitreisender bemerkte die lautstarke Auseinandersetzung und stellte sich schützend zur Zugbegleiterin. Der Straftatverdächtige schlug dem Helfenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verließ kurze Zeit später den noch am Halte-punkt Landsberg stehenden Zug. Durch die Aussagen von der Zugbegleiterin und dem Geschädigten verfügten die Einsatzkräfte über eine detaillierte Personenbeschreibung. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bat mittels eines Zeugenaufrufes um die Mithilfe der Bevölkerung (siehe dazu BPOLI MD: Faustschlag ins Gesicht - Zeugenaufruf der Bundespolizei - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5266631). Ein Bürger meldete sich daraufhin in Magdeburg und gab einen weiteren, entscheidenden Tipp. Beamte stellten am Donnerstag, den 7. Juli 2022, gegen 15:00 Uhr den Tatverdächtigen am Haltepunkt Landsberg fest. Der 38-jährige Verdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier am Hallenser Hauptbahnhof verbracht. Nach Abschluss dieser konnte der aus Guinea-Bissau stammende die Dienststelle wieder verlassen und erhält eine Strafanzeige wegen der begangenen Körperverletzung.

