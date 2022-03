Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Fahrzeug ins Gleisbett geraten

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 05.35 Uhr wurde der Polizei Gotha ein Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn in der Gartenstraße gemeldet. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW wollte von einem Parkplatz verbotswidrig nach links in die Gartenstraße einbiegen. Der Mann kollidierte mit seinem PKW mit den in der Fahrbahnmitte verlaufenden Bahngleisen. In der Folge blockierte das Fahrzeug die Gleise und musste abgeschleppt werden. Ein bei dem 42-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von rund 2,1 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

