Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebstahl am Bahngelände

Arnstadt (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr mehrere Liter Dieselkraftstoff aus einem abgestellten Lastkraftwagen im Rehestädter Weg in Arnstadt. Der oder die Täter beschädigten den Tank des am Bahngelände geparkten Lkws und konnten Diesel im Wert von ca. 700 Euro abzapfen. Am angegriffenen Fahrzeug entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht nun dringend Zeugen, die Wahrnehmungen zur Tathandlung gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 unter Angabe des Aktenzeichens ST/0067399/2022 zu melden. (rz)

