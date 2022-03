LPI-GTH: Parkplatzschranke durch Vandalismus beschädigt

Ilmenau (ots) - Die Polizei in Ilmenau sucht mögliche Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Dienstag, im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 14:35 Uhr, auf einem Parkplatz An der Schlossmauer, Ecke Münzstraße in Ilmenau. Eine 39-Jährige stellte ihren Pkw der Marke Skoda am Morgen auf dem Parkplatz ab. Als sie am Nachmittag zu ihrem Skoda Fabia zurückkehrte, stellte sie am Fahrzeug unfallbedingte Beschädigungen im Wert von ca. ...

mehr