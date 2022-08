Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Täter überfallen Mann in Luisenstraße: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zu einem Raubüberfall auf einen 46-jährigen Mann ist es in der Nacht zum heutigen Freitag in der Luisenstraße auf dem Gehweg gegenüber der Schule gekommen. Wie das Opfer aus Kassel der Polizei berichtete, war er gegen Mitternacht zu Fuß dort unterwegs, als er plötzlich von hinten Schritte hörte und unvermittelt angegriffen wurde. Während einer der beiden Täter den 46-Jährigen in den "Schwitzkasten nahm" und mit einem Torwarthandschuh den Mund zuhielt, durchsuchte der Komplize die Taschen des Mannes und nahm seine Geldbörse an sich. Anschließend ergriffen die Räuber mit dem erbeuteten Portemonnaie, in dem sich nur wenige Euro Bargeld befanden, die Flucht in Richtung Königstor. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief anschließend ohne Erfolg. Mit den weiteren Ermittlungen wegen des Straßenraubes sind die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten um Hinweise auf die Täter, die männlich, größer als 1,65 Meter und dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen trug Torwarthandschuhe.

Zeugen, die die Tat unterhalb der Treppe zum Spielplatz "Badogliohügel" beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

