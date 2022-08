Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht Kiosk in Forstfeldstraße zu überfallen: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstagmittag versucht, einen Kiosk in der Forstfeldstraße zu überfallen. Der Unbekannte hatte gegen 13 Uhr eine Mitarbeiterin am Hintereingang überrascht, ihr von hinten den Mund zugehalten und sie zurück in den Kiosk gedrängt. Dabei drohte der Täter der Frau verbal. Als diese sich zur Wehr setzte und schrie, ergriff der Räuber die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Das Opfer zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen an einem Finger zu. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Mit den weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raubes sind nun die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten um Hinweise auf den Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schmale Figur, blonde Haare, sprach akzentfreies Deutsch, trug weiße FFP2-Maske, schwarzen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze und weißen breiten Kordeln, knielange Bluejeans mit ausgefranstem Bund, weiße Sneaker mit schwarzer Außenseite.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell