Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gelbes Fahrzeug flüchtet nach Unfall mit 10.000 Euro Schaden: Zeugen in Lilienthalstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Lilienthalstraße gegen einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug offenbar in Richtung der ehemaligen B 83 unterwegs gewesen. Aus nicht bekannten Gründen war er in Höhe der Hausnummer 47 zu weit nach rechts gefahren und streifte die der Straße zugewandte Beifahrerseite eines dort geparkten VW Passat. Der erhebliche Schaden an der gesamten Seite der roten Limousine wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 10 Uhr, eingrenzen.

Anhand der am Unfallort gesicherten Spuren gehen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um ein gelbes Fahrzeug handelte, das vorne rechts einen Streifschaden davongetragen haben dürfte.

Zeugen die den Ermittlern Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell