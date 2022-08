Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Raub auf Tankstelle: Hinzukommender Kunde überwältigt Täter

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Einem äußerst couragierten 41-Jährigen aus Kassel ist es zu verdanken, dass der Täter eines schweren Raubes auf eine Tankstelle in der Kasseler Ysenburgstraße am gestrigen Dienstagabend festgenommen werden konnte. Er kam während des Überfalls als Kunde in die Tankstelle, überwältigte den 41-jährigen Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei seinem mutigen Einschreiten zog sich der Zeuge leichte Verletzungen zu. Der Festgenommene aus Kassel wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Der Raubüberfall in der Tankstelle hatte sich gegen 21 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der Täter von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert und drohte mit dem Einsatz einer mitgeführten Spritze, ohne diese zu zeigen. Als die Kassiererin der Forderung nicht nachkam, ging der Räuber hinter den Verkaufstresen und nahm sich selbst ein Bündel Geldscheine aus der Kasse. In diesem Moment kam der 41-jährige Kunde in die Tankstelle, wurde auf den laufenden Überfall aufmerksam und erkannte, dass der Täter augenscheinlich unbewaffnet war. Daraufhin schritt er ohne zu zögern beherzt ein: Er zog den Täter hinter dem Tresen weg, brachte ihn zu Boden und hielt ihn dort trotz Gegenwehr fest, bis die zwischenzeitlich durch die Angestellte alarmierten Polizeistreifen kurze Zeit später eintrafen. Bei der Durchsuchung des bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannten Tatverdächtigen fanden die Polizisten tatsächlich zwei benutzte Spritzen und stellten sie sicher. Die Ermittlungen gegen den 41-Jährigen wegen schweren Raubes dauern an und werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

