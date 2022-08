Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto landet im Graben auf dem Dach: Alkoholisierter Fahrer nach Unfallflucht festgenommen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Montag entdeckte eine Streife der Polizeistation Fritzlar gegen 1:30 Uhr auf der Straße zwischen Niedenstein-Ermetheis und Baunatal-Großenritte zufällig ein im Graben auf dem Dach liegendes, total beschädigtes Auto. Wie die Polizisten feststellten, befanden sich in dem VW und im näheren Umfeld keine Personen mehr. Da aufgrund des hohen Schadens nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer oder mögliche Insassen schwer verletzt oder orientierungslos sein könnten, wurde sofort eine gemeinsame Suche mit Streifen des Polizeireviers Süd-West eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg verlief.

Die weiteren Ermittlungen führten die Polizisten schließlich zur Halteranschrift in Baunatal, wo sie den mutmaßlichen Fahrer festnehmen konnten. Der unter Alkoholeinfluss stehende 20-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach Mitternacht mit dem VW in Richtung Niedenstein unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor, das daraufhin von der Straße abkam und sich überschlug. Dabei ging der Unfall für ihn noch relativ glimpflich aus, denn er konnte sich mit leichten Schürfwunden an beiden Beinen selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,9 Promille, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der VW, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

