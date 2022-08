Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch am Altmarkt: Hinweise auf geflüchtetes Pärchen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekanntes Pärchen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4:30 Uhr in die Räume eines Vereins in der Straße "Die Freiheit", Ecke Altmarkt, eingebrochen. Während der männliche Täter über eine Regenrinne auf das Vordach des Gebäudes kletterte, ein Fenster gewaltsam öffnete und so in die Büroräume einstieg, stand seine Komplizin offenbar "Schmiere" im Hinterhof. Eine Anwohnerin war durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden. Als sie die mutmaßlichen Täter ansprach, ergriffen diese die Flucht in Richtung Brüderstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte das Pärchen Bargeld erbeutet. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

Täter: Kurze braune Haare, dünn, schwarze Kleidung, Hose mit vielen Taschen.

Täterin: Mitte 30, ca. 1,75 Meter groß, normale Statur, "fettige" blonde Haare, schwarze Kleidung.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell