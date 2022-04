Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es in Twist im Bereich westlich des Fullener Waldes in unwegsamen Gelände, aber offen auf einem Feld abgelegt, zum Fund eines frisch getöteten weiblichen Stück Rehwildes. Die Ricke war tragend. Dem Reh wurde der Hals / Kopf am Brustansatz unfachmännisch abgetrennt. Die fehlenden Körperteile wurden bislang nicht aufgefunden. Nach polizeilichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Jägerschaft ist davon auszugehen, dass der Fundort nicht gleich Tatort ist. Die Todesursache konnte auch aufgrund der fehlenden Körperteile bislang nicht abschließend geklärt werden. Ein Wolfsangriff ist zweifelsfrei auszuschließen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Feststellungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell