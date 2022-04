Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Twist (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14. April kam es in Twist in der Straße Schwarzer Weg zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort entwendeten sie ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Tyee AL" in silber matt/gebürstet sowie ein Motorrad der Marke "BMW" vom Typ "F 900 R" in orange/weiß. Der Hund der Besitzer habe gegen 0.30 Uhr angeschlagen. Eine Zeugin habe zu dem Zeitpunkt vier Personen auf dem Gehweg in der Straße bemerkt, woraufhin zwei Personen in Richtung Twist weggerannt seien. Der Schaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell