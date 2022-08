Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 14-Jährige in Gebüsch sexuell belästigt: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine 14-Jährige aus Kassel ist am Samstagnachmittag in der Liebigstraße ihren Angaben zufolge von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch gezogen und sexuell belästigt worden. Wie das Opfer am gestrigen Montag bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei schilderte, hatte sich die Tat nahe der Brücke über die Ahne gegen 15:45 Uhr ereignet. Der Täter soll sie am Arm gepackt und in ein Gebüsch gezogen haben, wo er sie bedrängt und an das Gesäß, den Oberschenkel sowie die Brust gefasst habe. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, weshalb sie sich nicht traute, sich zu wehren, so die 14-Jährige. Aus unbekannten Gründen habe der Mann plötzlich von ihr abgelassen, sagte etwas in einer ihr unbekannten Sprache und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit eher dicklicher Statur und einem auffällig großen Kopf gehandelt haben, der stoppelige Haare oder eine Glatze sowie einen kurzen Bart hatte. Er trug eine schwarze Hose, eine blaue Jacke, graue Turnschuhe und Gummihandschuhe, so das Opfer.

Da die 14-Jährige deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, hatte sie sich erst später einer Sorgeberechtigten anvertraut, die sie zur Polizei begleitete.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell