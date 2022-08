Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand und Einbrüche auf Kleingartengelände: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brannte es gegen 3:50 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Volkswohl" in der Simmershäuser Straße in Kassel. Hierbei war eine Gartenhütte komplett abgebrannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Wie die in der Nacht eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord und des Kriminaldauerdienstes (KDD) zusätzlich zu dem Brand feststellten, waren die betroffene Hütte und eine Laube der Nachbarparzelle zuvor aufgebrochen worden. Aus der nicht in Brand geratenen Nachbarhütte wurde nach bisherigem Kenntnisstand ein Rasentrimmer gestohlen.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und heute die Brandstelle aufgesucht. Nach derzeitigem Sachstand gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Auch die vorherigen Einbrüche in die beiden Hütten dürften auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins beobachtet hat oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

