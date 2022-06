PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Nachtrag zur Pressemeldung aus dem Main-Taunus-Kreis vom 20.06.2022, 14:01 Uhr +++ Versuchter Katalysatordiebstahl +++ Einbruch in Baucontainer gescheitert +++

Hofheim (ots)

1. Ergänzung zur Meldung Nr. 2 "Körperverletzung vor einer Bar in Kelkheim",

(ym) Die beschriebene Körperverletzung ist nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen in Zusammenhang mit dem Christopher Street Day in Kelkheim zu sehen, welcher am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr stattfand. Dem derzeitigen Erkenntnisstand zufolge wurde das Opfer durch den unbekannten Täter nach seiner sexuellen Orientierung gefragt, woraufhin der Angesprochene bestätigte, dass er homosexuell sei. Daraufhin wurde er von dem Angreifer ins Gesicht geschlagen.

2. Versuchter Katalysatordiebstahl,

Sulzbach (Taunus), Steinbacher Weg, Samstag, 18.06.2022, 12:00 Uhr bis Montag, 20.06.2022, 07:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter scheiterten am vergangenen Wochenende bei dem Versuch, einen Katalysator in Sulzbach zu entwenden. Die Täter versuchten den Katalysator eines Opel Astra im Steinbacher Weg abzuschneiden. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Baucontainer,

Eschborn, Langer Weg, Mittwoch, 15.06.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 20.06.2022, 08:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Mittwoch, dem 15.06.2022 und Montag, dem 20.06.2022 mehrere Baucontainer in Eschborn aufzubrechen. Die Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu den Baucontainern in der Straße "Langer Weg" zu verschaffen. Als dies misslang, flüchteten die Einbrecher unerkannt. An den Türen der Baucontainer entstand Sachschaden. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

