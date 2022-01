Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 13:00 Uhr, kommt eine 55-Jährige zu der Polizeiinspektion Schifferstadt, um weitere Angaben zu einer von ihr bereits erstatteten Anzeige zu tätigen. Hierbei wurden bei der Frau Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt. Nach den Angaben der 55-Jährigen habe sie am Vorabend einen Joint geraucht und eine Schmerztablette eingenommen. Da die Frau mit ihrem Fahrzeug zu der Dienststelle fuhr, wurde dieser zwecks Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen die 55-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell