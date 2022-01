Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B39 bei Dudenhofen - PKW kollidiert mit Baum

Dudenhofen (ots)

Am 18.01.2022 um 21:09 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem PKW die B 39 von Hanhofen in Richtung Dudenhofen. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Da sich Anhaltspunkte für eine medikamentenbedingte Fahruntüchtigkeit des 46-Jährigen ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell