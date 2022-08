Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kleintransporter-Fahrer bei Auffahrunfall auf A 7 schwer verletzt

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen kam es auf der A 7 zwischen dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost gegen 11:30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Fahrer eines Fiat Kleintransporters schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Den 62-jährigen Mann aus Staufenberg brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Nord zunächst voll und später teilweise gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau kam. Seit 15:30 Uhr sind alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters auf der A 7 in Richtung Nord unterwegs, als er auf den vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Die genauen Gründe für das Auffahren auf den Sattelzug, der nach derzeitigem Kenntnisstand mit geringer Geschwindigkeit auf der rechten Spur unterwegs war und möglicherweise eine Panne hatte, sind bislang nicht bekannt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sattelzug wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt und, wie auch der erheblich beschädigte Kleintransporter, von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Kirgistan blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell