Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Enkeltrickbetrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag: Zeugen von Geldübergabe im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte Betrüger haben mit der miesen Enkeltrickmasche am Donnerstagnachmittag einen niedrigen fünfstelligen Betrag von einer Seniorin aus Kassel erbeutet. Die hilfsbereite Frau gab in dem Glauben, ihrem Stiefsohn beim Kauf eines Autos zu helfen den hohen Bargeldbetrag an eine Geldabholerin. Später flog der Betrug auf, weshalb die hochbetagte Frau am Freitag eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Die zuständigen Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch eine Veröffentlichung des Falls, weitere Hinweise auf die Geldabholerin aus der Bevölkerung zu erhalten.

Der erste Anruf der Betrüger war am Donnerstag gegen 15 Uhr bei der Seniorin eingegangen. Durch die geschickte Gesprächsführung ließ der Täter am anderen Ende der Leitung die hochbetagte Frau glauben, sie würde tatsächlich mit ihrem Stiefsohn sprechen. Der vermeintliche Angehörige gab vor, dringend eine größere Summe für einen Autokauf zu benötigen. Hilfsbereit stellte die Seniorin den niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag in Aussicht. Anschließend wurde die Kasselerin in die Hansastraße dirigiert, wo sie den telefonischen Instruktionen folgend gegen 16 Uhr auf dem Gehweg das Geld in einem Umschlag an eine angeblich geschickte Abholerin übergab. Es soll sich um eine 20 bis 28 Jahre alte und schlanke Frau mit schulterlangen braunen Haaren, dunklerem Teint und schmalem Gesicht gehandelt haben, die eine schwarze Handtasche trug. Nach der Übergabe ging die aus Richtung Kirchweg gekommene Abholerin in Richtung Elfbuchenstraße davon.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen am Donnerstagnachmittag in der Hansastraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell