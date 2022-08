Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach versuchtem Pkw-Einbruch

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 21.08.2022 und 22.08.2022, 09:30 Uhr; Tatort: Borken, Oranienweg

In ein parkendes Auto eindringen wollten Unbekannte am Wochenende in Borken. Den Täter gelang es jedoch nicht, das Fahrzeug aufzubrechen. Das Geschehen spielte sich am Oranienweg ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

