Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Stadtlohner Straße

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallzeit: 21.08.2022, 03:10 Uhr; Unfallort: Ahaus, Stadtlohner Straße

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wüllen angerichtet. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher in Richtung Stadtlohn. Zuvor hatte der Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 03.10 Uhr mehrfach die Lichthupe betätigt, mutmaßlich um dem Vorausfahrenden und späteren Unfallbeteiligten mitzuteilen, dass er schneller fahren solle. Am Ortsausgang in Höhe einer Verkehrsinsel setzte der Drängler schließlich zum Überholen an und fuhr dabei linksseitig an der baulichen Verkehrseinrichtung vorbei. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision mit dem Überholten. Die Fahrt des Rasers ging in Richtung Stadtlohn weiter. Er war mit einem schwarzen Audi Avant unterwegs. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

