POL-BOR: Borken - Verstoß gegen Versicherungspflicht bei E-Scooter

Borken (ots) - Tatzeit: zwischen 20.08.2022, 23:00 Uhr, und 21.08.2022, 14.30 Uhr; Tatort: Borken, Butenwall Mutwillig hat ein Unbekannter in Borken am Wochenende einen parkenden Wagen beschädigt. Das Fahrzeug hatte im fraglichen Zeitraum auf einem privaten Parkplatz am Butenwall gestanden, als es zu den Kratzern im Lack kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für ...

