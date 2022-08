Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Borken (ots)

Unfallzeit: 21.08.2022, 17:20 Uhr; Unfallort: Borken, Vardingholter Straße / Heidekamp / Pröbstinger Busch

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Sonntag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 28-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 17.20 Uhr auf der Vardingholter Straße aus Richtung Vardingholt kommend unterwegs. Als die Borkenerin in den Kreisverkehr mit den Straßen Heidekamp und Pröbstinger Busch einbog, kam es zur Kollision mit dem 76-Jährigen: Der Borkener war zuvor mit seinem Rad vom Heidekamp kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Rettungskräfte behandelten den Radfahrer ambulant vor Ort. (to)

