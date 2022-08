POL-FR: Albbruck: Verdacht der Gewässerverunreinigung im Hölzebach

Freiburg (ots) - Ein 3-jähriges Kind ist am Dienstag, 09.08.2022, kurz nach 17:30 Uhr, am Wutachdamm in WT-Tiengen mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Der kleine Junge erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 50-järhige Fahrradfahrer wurde ...

mehr