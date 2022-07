POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Daun (ots) - Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz ereignete sich am 11.07.2022 gegen 08:30 Uhr in den Räumen der Polizeiinspektion Daun. Eine 68-jährige Frau aus dem Bereich der VG Kelberg erschien am 11.07.2022 gegen 08:30 Uhr auf der Polizeiinspektion Daun und hatte ihren 71-jährigen Ehemann "im Schlepptau". Bereits in der Schleuse der Dienststelle gab sie an, dass ihr Mann "Zeugnis ablegen müsse". Nach Belehrung durch eine aufnehmende Beamtin ergab sich sodann, dass ...

mehr