Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch - 2 hochwertige Fahrzeuge entwendet

Daaden (ots)

Im Zeitraum 03.02.2022, 22:00 Uhr bis 04.02.2022, 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus in der Friesenstraße in Daaden ein.

Die Wohnräume wurden durchsucht, aus einem Schrank wurden 500,- Euro Bargeld und aus einem Schlüsselkasten zwei Fahrzeugschlüssel entwendet.

Mit diesen wurden auch die dazugehörigen Fahrzeuge, ein schwarzer Audi S5 Cabrio mit dem Kennzeichen AK-KR 29 und ein ebenfalls schwarzer BMW 320d xDrive mit dem Kennzeichen AK-KR 68 gestohlen.

Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Tat erfolgte, während der Geschädigte im Haus schlief.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell