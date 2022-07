POL-LM: +++Frau in Limburg angegriffen+++Radfahrer fährt gegen LKW und verletzt sich+++Vier Verletzte bei Unfall auf der A3+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mobiltelefon gestohlen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Montag, 04.07.2022, 16:10 Uhr

(wie) Am Montag wurde in Weilburg ein Mobiltelefon von der Theke eines Hotels gestohlen. Gegen 16:10 Uhr betraten zwei Männer den Gastraum eines Hotels in der Bahnhofstraße. Dort bestellten sie Getränke zum Mitnehmen, nutzten dann aber einen unbeobachteten Moment und entwendeten ein abgelegtes Mobiltelefon von der Theke. Anschließend verschwanden sie schnell aus dem Hotel und flohen in einem blauen Alpha Romeo in Richtung Weilburg Stadtmitte. Der Handydieb wurde als 175 cm groß und schmal beschrieben. Er war mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Sein Begleiter sprach russisch, war circa 185 cm groß, muskulös und hatte eine Glatze. Er trug eine blaue Hose, ein blaues Hemd, Sandalen und eine Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

2. Frau in Limburg angegriffen,

Limburg, Weiersteinstraße, Dienstag, 05.07.2022, 04:00 Uhr

(wie) In Limburg griff ein Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Frau an und versuchte sie in einem Hinterhof festzuhalten. Eine 32-Jährige war gegen 04:00 Uhr in der Weiersteinstraße unterwegs, als ein bisher unbekannter Mann sie in einen Hinterhof lockte und sie von hinten umschlang. Der Täter hielt die Arme der Frau fest und ihren Mund zu. Die Frau schaffte es, sich aus dem Griff zu lösen und um Hilfe zu schreien. Sie flüchtete auf die Straße und rettete sich in ein zufällig vorbeifahrendes Taxi. Der Täter rannte daraufhin in Richtung Innenstadt davon, konnte aber vom Taxifahrer noch gesehen werden. Er wurde als schlank, 20 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß und von "osteuropäischem Erscheinungsbild" beschrieben. Zudem habe er große, weiße Kopfhörer um den Hals und eine schwarze Jacke getragen. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Autoscheibe eingeschlagen,

Löhnberg-Niedershausen, Elbertalstraße, Samstag, 02.07.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 03.7.2022, 11:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Niedershausen ein Auto mutwillig beschädigt. Eine 44-Jährige hatte einen braunen 1er BMW in der Elbertalstraße abgestellt. Als sie am Sonntagvormittag wieder zu dem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter eine Seitenscheibe an dem Auto eingeschlagen hatten. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/9386-0 erbeten.

4. Radfahrer fährt gegen LKW und verletzt sich, Löhnberg, Weilburger Straße, Montag, 04.07.2022, 09:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem LKW in Löhnberg verletzt. Der 83-Jährige befuhr mit seinem Zweirad die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Weilburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen in einem LKW auf der Weilburger Straße und fuhr gegen diesen. Der Radfahrer wurde durch die Kollision verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden bei dem Unfall.

5. Unfallflucht in Hadamar,

Hadamar, Franz-Alfred-Muth-Straße, Freitag, 01.07.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 02.07.2022, 09:15 Uhr

(wie) In Hadamar wurde bei einem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Auto stark beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein Unbekannter kollidierte in der Franz-Alfred-Muth-Straße mit einem am Straßenrand geparkten, weißen Mercedes Sprinter. Der Kleintransporter wurde hierbei auf der Beifahrerseite großflächig beschädigt. Hierbei muss auch das Verursacherfahrzeug beschädigt worden sein. Es entstand alleine am Sprinter ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unfallflüchtigen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

6. Parkendes Auto beschädigt und geflohen, Limburg, Am Renngraben, Samstag, 02.07.2022, 22:30 Uhr bis Montag 04.07.2022, 12:00 Uhr

(wie) Am letzten Wochenende wurde in Limburg ein parkendes Auto beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Eine 56-Jährige hatte einen schwarzen 1er BMW in der Straße "Am Renngraben" in einer Parkreihe abgestellt. Als sie am Montagmittag zu dem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite beschädigt hatte. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

7. Unfallverursacher gesucht,

Brechen, Sackgasse, Montag, 04.07.2022, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(wie) Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in der Sackgasse in Niederbrechen. Ein Unbekannter hatte dort mit seinem Fahrzeug einen parkenden Dacia Dokker an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfall am rechten Fahrbahnrand der Sackgasse, die eine Einbahnstraße ist, muss zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr passiert sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 4.000 EUR zu kümmern.

8. Ladung vom Dach verloren und weiter gefahren, Brechen, Landesstraße 3365, Montag, 04.07.2022, 14:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag verlor ein Unbekannter Ladung vom Dach seines Fahrzeuges und beschädigte so das entgegenkommende Auto. Ein 61-Jähriger befuhr mit einem Opel die L 3365 von Villmar in Richtung Brechen. In Höhe der Aussiedlerhöfe verlor ein entgegenkommender Transporter eine Sägeschiene vom Dach, die in die Windschutzscheibe des Opel flog. Diese ging dabei zu Bruch. Der Transporter setzte die Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Vier Verletzte bei Unfall auf der A3, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 04.07.2022, 07:50 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Bad Camberg verletzt. Eine 44-Jährige befuhr die A3 mit einem Mercedes in Richtung Frankfurt. Als der Verkehr vor ihr auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremste, kam die Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel eines 22-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Opel eines 31-Jährigen geschoben, der wiederrum auf den VW einer 26-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

