POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Bausendorf (ots) - Am Montag, 11.07.2022 wurde am Vormittag bekannt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren der Trierer Straße im Übergang zur Koblenzer Straße in Bausendorf, die rechtsseitig befindliche Mauer mit Sitzbank und Abfalleimer beschädigt hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Zeugen des Ereignisses werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

