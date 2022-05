Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 29.04.-01.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen Bockhorn - Am Samstagmorgen befuhr ein 87-jähriger Mann aus Schortens mit seinem Pkw Nissan die Steinhauser Straße aus Steinhausen kommend in Richtung Ortsmitte. Beim Abbiegen nach links in die Lange Straße übersah er einen 60-jährigen Mann aus Bockhorn, welcher den parallel der Steinhauser Straße verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Grabstede befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Radfahrer eine Verletzung am Fuß zuzog. Sowohl am Pedelec als auch am Pkw entstand Sachschaden. Bockhorn - Am Samstagvormittag setzte eine 62-jährige Frau aus Bockhorn ihren Pkw Toyota rückwärts aus einer Grundstückszufahrt zurück und berührte dabei einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Hyundai, welcher hierdurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sie sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Der Halter des beschädigten Pkw nahm den Zusammenstoß akustisch wahr und merkte sich das Kennzeichen des verursachenden und wegfahrenden Pkw. So konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Varel - Am Samstagvormittag in der Zeit von 10:00 - 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem öffentlichen Parkplatz Neumühlenstraße/ Nebbsallee parkenden Ford Fiesta an dessen linker Fahrzeugseite. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Diebstahl - Zeugen gesucht! Varel - In der Nacht von Freitag, 29.04.2022 auf Samstag, 30.04.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Friedrichsfelder Straße einen Briefkasten und ein privates Straßennamenschild. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

