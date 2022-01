Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Montagabend (24.01., 17.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall im Bereich Kaiserstraße/ Strenger Straße informiert.

Ein 28-jähriger Fahrer eines BMW befuhr zunächst die Kaiserstraße von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi A6 vom Bahnhofsparkplatz an der Kaiserstraße nach links in Richtung ZOB abzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch des Audi-Fahrers kollidierte dieser mit dem Heck des BMW-Fahrers und verursachte einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

In der Folge stiegen beide Unfallbeteiligten aus und verständigten sich aufgrund der Verkehrslage mit den Fahrzeugen in die Strenger Straße zu fahren, um dort den Sachverhalt zu klären. Anschließend teilte der Audi-Fahrer mit, sein Kind abholen zu müssen, verließ den Unfallort und kehrte im weiteren Verlauf nicht wieder zurück.

Beschrieben wurde der unbekannte Audi-Fahrer mit blonden Haaren, osteuropäischem Aussehen und kräftiger Statur. Der schwarze Audi A6 (neueres Baujahr) wurde durch die Kollision an der Fahrzeugfront, im Bereich des Kühlergrills beschädigt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Audi-Fahrer und den schwarzen Audi geben? Angaben und Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

