Polizei Gütersloh

POL-GT: Mülltonnenbrand an der Holtkampstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Freitagmittag (21.01., 13.45 Uhr) zu einem Mülltonnenbrand im Garten eines Wohnhauses an der Holtkampstraße gerufen.

Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer bereits durch Zeugen gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten vier 240 Liter fassende Mülltonnen in Brand. Zudem zog das Feuer einen in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw sowie einen angrenzenden Gartenzaun in Mitleidenschaft. Insgesamt verursachte der Brand eine geschätzte Schadenssumme im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell