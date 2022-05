Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 29.04.-01.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Gartengeräten: In der Nacht vom 28.04 auf den 29.04 entwendeten bislang unbekannter Täter in Schortens, aus einer Garage, einen Aufsitzrasenmäher und einen Gartentrimmer. Bei dem Aufsitzmäher handelt sich um einen schwarzen Rasentraktor der Marke Husqvarna. Auffällig an dem Traktor sind sogenannte karierte Rallystreifen" an den Seiten und am Fangkorb sowie zwei aufgeklebte Spielwürfel an der Front des Fahrzeuges. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1100 Euro. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln/Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Am 30.04 gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Jever in Schortens eine 21jährige Fahrzeugführerin und ihren 20jährigen Beifahrer. Beim Herantreten an den mitgeführten Pkw stellten die Beamten starken Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeuges fest. Bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Der 20jährige Beifahrer stand offensichtlich ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Dem entsprechend wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Schwer verletzter Motorradfahrer: Am 30.04 gegen 19:05 Uhr, kam es im Wangerland zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der junge Mann die bei Motorradfahrern beliebte Strecke zwischen den Ortschaften Waddewarden und Sillenstede (K 93/Fuhlriege). In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam wenige Meter weiter auf einer Grünfläche zum Liegen. Der Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Das Motorrad des jungen Mannes wurde beschädigt. Unerlaubte Abfallentsorgung Zu einem dreisten Fall von unerlaubter Abfallentsorgung kam es in der Zeit vom 25.-30.04 in Cleverns. Hier wurden insgesamt etwa 20 große blaue Säcke mit Haus- und Baumüll zu einem bereits angemeldeten Sperrmüllhaufen gestellt. Bereits in der Woche verhinderte das Zustellen weiteren Mülls den Abtransport des Sperrmülls. Beim Durchsuchen der Müllsäcke wurden Hinweise auf den möglichen Verursacher gefunden. Diesen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

