Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellereinbruch an der Ochtruper Straße

Gronau (ots)

Stand gehalten hat eine Kellertür einem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in Gronau. Zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 02.45 Uhr, kam es zu dem Geschehen an der Ochtruper Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell