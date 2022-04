Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220406 - 0401 Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfall bei versuchtem LKW-Diebstahl - Frankfurter Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von Montag auf Dienstag (5. April 2022) stieg ein unbekannter Mann in einen geparkten LKW in der Frankfurter Innenstadt ein und fuhr mit diesem los, währenddessen Fahrer in einer Kabine im Fahrzeuginnenraum schlief. Nach Zusammenstößen mit einem Radfahrer und einem Laternenmast flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Die Frankfurter Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der 60-jährige Fahrer eines LKW parkte selbigen in der "Große Eschenheimer Straße", bevor er sich in einer Kabine über dem Fahrerhaus schlafen legte. Dort wurde er um kurz vor 05.00 Uhr nachts wach, als ein unbekannter Mann unvermittelt mit seinem Fahrzeug losfuhr. Der 60-Jährige gab sich daraufhin gegenüber dem Unbekannten am Lenkrad zu erkennen. In der Folge soll es nach aktuellen Ermittlungen zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen sein, bei welchem der LKW einen 52-jährigen Fahrradfahrer streifte und anschließend mit einem Laternenmast kollidierte. Während der Radfahrer stürzte und sich nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog, musste der 60-Jährige infolge des Aufpralls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort und entwendete zuvor noch eine Armbanduhr vom Handgelenk des benommenen 60-Jährigen.

Der Flüchtige wird als junger Mann im ungefähren Alter von 20 Jahren beschrieben, der eine schwarze Mütze, schwarze Jacke und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben soll.

Wer hat in der Sache Beobachtungen gemacht und/oder kann sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben? Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

