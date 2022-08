Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer kommt in einem tiefen Graben zum Liegen - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 09.08.2022, ist ein Motorradfahrer nach der Kollision mit einer Leitplanke auf der K 6352 zwischen Schopfheim-Gersbach und Todtmoos-Au in einem tiefen Graben zum Liegen gekommen. Der 28-jährige war nach rechts von der Straße abgekommen. Nachdem er die Leitplanke touchiert hatte, rutschte er darunter hindurch und kam in einem Graben zum Stillstand. Er konnte noch selbstständig auf die Straße zurückklettern und die Rettungskräfte verständigen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.

