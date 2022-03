Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Nachbarschaftliche Hilfe in Heiligenhaus

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Der Löschzug Hösel-Eggerscheidt wurde am 27.03.2022 um 00:34 h nach Heiligenhaus, Mozartstraße, alarmiert. Dort brannte es in einem leerstehenden Gewerbeobjekt. Die Ratinger Kräfte wurden in einem zweiten Abschnitt durch Durchsuchung des verschachtelten Komplexes eingesetzt.

Eingesetzt waren zwölf Kräfte des Löschzuges Hösel-Eggerscheidt sowie der Einsatzführungsdienst A.

Auf die Pressemeldung der Feuerwehr Heiligenhaus wird verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5181450?utm_source=directmail&utm_medium=email&utm_campaign=push

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell