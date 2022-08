POL-FR: Weil am Rhein: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 10.08.2022, ist in eine "Im Grün" gelegenen Klinik in Bad Bellingen eingebrochen worden. Der oder die Einbrecher waren auf einen Vorbau gestiegen und von dort über ein vermutlich geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. In der Cafeteria, im Empfangsbereich und in einem Büro wurden Türen und Schränke gewaltsam ...

mehr