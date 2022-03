Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: 26-Jähriger fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht in eine Kreuzung ein und stieß gegen einen Lkw

Osnabrück (ots)

Gegen 20.00 Uhr ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Osnabrücker Straße/Bohmter Straße.

Ein 26-Jähriger fuhr zunächst mit einem Bekannten (31 J.) in dessen Audi S 5 auf der Osnabrücker Straße (B 65) in Richtung Wehrendorf. Auf Höhe der Aral-Tankstelle überholte der 26-Jährige mit sehr hoher Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Lkw und scherte anschließend wieder vor diesen ein. Trotz des angezeigten Rotlichts der Ampel fuhr der Bad Essener in den Einmündungsbereich der o.g. Kreuzung und beabsichtigte nach rechts in die Bohmter Straße einzubiegen. Aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit geriet er beim Abbiegen auf den Gegenfahrstreifen und prallte gegen die Hinterachse eines vorfahrtsberechtigten Sattelzugs, dessen Fahrer von der Bohmter Straße aus nach links auf die B 65 einbiegen wollte. Aufgrund des Zusammenstoßes verletzte sich der Audifahrer leicht und wurde noch vor Eintreffen der Polizei in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er wenige Stunden später bereits wieder verlassen. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der Audi wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Lkw erlitt einen Schaden an der Hinterachse. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell