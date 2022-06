Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Reihenendhaus

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.06.2022, 10:00 Uhr - 03.06.2022, 18:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Röntgenstraße SV: Im genannten Zeitraum brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenendhaus in der Röntgenstraße in Zweibrücken ein, indem diese eine Kellertür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufbrachen und sich somit Zutritt zum Gebäude verschafften. Dort entwendeten die Täter Sachwerte in Höhe eines vierstelligen Betrages. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

