POL-PDPS: Love Scamming (Liebesbetrug) mit hohem Schaden

Zeit: 01.05.2022 - 01.06.2022

Ort: Zweibrücken. SV: Ein bislang unbekannter Täter nahm per WhatsApp Kontakt mit einer Mittsechzigerin auf, an deren Handynummer er über ihr Facebook-Profil gelangt war. Über einen längeren Zeitraum schrieb er sie immer wieder an, verfasste nette Nachrichten und teilte ihr irgendwann mit, Gefühle für sie entwickelt zu haben. Um ihr ein Geschenk zu machen, wolle er ihr eine Überraschungsbox zuschicken. Wegen angeblicher Probleme bei der Lieferung der Geschenkbox nahm er plötzlich über eine zweite Handynummer erneut Kontakt mit der Frau auf und brachte sie dazu, ihm 2.000 Euro zu überweisen. Wenig später bewegte er sie dazu, Steam-Karten im Wert von 400 Euro zu besorgen und ihm die Codes per WhatsApp zuzusenden. Als der Unbekannte weitere Geldforderungen stellte, recherchierte die Geschädigte im Internet und stellte fest, dass sie einem Love Scamming-Täter in die Falle gegangen war.

Die Polizei warnt davor, Unbekannten Geld zu schicken, auch wenn diese sich sehr nett verhalten. Es geht den Tätern bei ihrem Handeln immer darum, Vertrauen aufzubauen, um die Opfer später um ihr Erspartes bringen zu können.

Da auch diese Betrugsmasche - wie viele andere, die über Handy oder Telefon verübt werden - organisiert ist und von professionellen Betrügern angewandt wird, bieten sich der Polizei in aller Regel keine Ansatzpunkte für erfolgversprechende Ermittlungen.

