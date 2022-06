POL-PDPS: Diebstahl eines Schlüsselbundes

Zweibrücken (ots) - Am Montag, dem 31.05.2022, in der Zeit zwischen 10:30 und 11:15 Uhr, beschädigte ein Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, einen grauen Peugeot 308, welcher auf dem Behördenparkplatz in der Maxstraße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Peugeot dürfte sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa ...

