Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flüchtiger Fahrradfahrer wird erkannt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.08.2022, ist in Lörrach ein nach einem Verkehrsunfall geflüchteter Fahrradfahrer nahe der Unfallstelle wiedererkannt worden. Kurz vor 11:30 Uhr war der Fahrradfahrer an der Kreuzung Pestallozzi-/Konrad-Adenauer-Straße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Pkw einer 22 Jahren alten Frau zusammengestoßen und gestürzt. Dabei zog sich der Fahrradfahrer eine Schürfwunde am Arm zu. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1300 Euro verursacht. Mit dem Hinweis, seine Wunde versorgen zu müssen, verließ der unbekannte Fahrradfahrer die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kam ein aufmerksamer Zeuge auf die Polizei zu und gab den Hinweis auf einen in einer Nebenstraße befindlichen Fahrradfahrer. Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer konnte von der Streife angehalten werden. Er räumte seine Unfallbeteiligung ein, wollte aber gerade an die Unfallstelle zurückkehren. Zwischenzeitlich hatte er aber das T-Shirt gewechselt. Der Personalienaustausch zur Schadensregulierung erfolgte. Der Fahrradfahrer wird angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell