Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Jugendraum

Freiburg (ots)

Über ein Fenster verschafften sich am Montag, 08.08.2022, Unbekannte Zugang zum Jugendraum unter dem Schwimmbad in der Alemannenstraße. Bargeld, eine Spielekonsole, vier Controller und rund zehn passende Spiele wurden entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 19.00 Uhr am Montag. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Montag beim Jugendraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell