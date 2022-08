Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Klinik - Tatverdächtiger weckt Mitarbeiterin

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 10.08.2022, ist in eine "Im Grün" gelegenen Klinik in Bad Bellingen eingebrochen worden. Der oder die Einbrecher waren auf einen Vorbau gestiegen und von dort über ein vermutlich geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. In der Cafeteria, im Empfangsbereich und in einem Büro wurden Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. Als zumindest ein Tatverdächtiger gegen 03:10 Uhr ein Zimmer betrat, erwachte eine dort schlafende Mitarbeiterin und schrie. Der Tatverdächtige flüchtete sofort. Er wird als ca. 175 cm groß beschrieben, war dunkel bekleidet und trug vermutlich Handschuhe und eine Sturmhaube. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626 97780-0.

