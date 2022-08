POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Beschädigung eines Pkw

Borken (ots) - Tatzeit: zwischen 20.08.2022, 23:30 Uhr, und 21.08.2022, 10:00 Uhr; Tatort: Borken, Damaschkestraße Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Borken. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ Kwan Yang Agility 50 2T hatte verschlossen nahe eines Hauses an der Damaschkestraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

