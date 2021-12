Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Impfausweis mit gefälschtem Stempel in Apotheke vorgelegt

Euskirchen (ots)

Erneut ist im Euskirchener Stadtgebiet ein falsches Impfdokument aufgetaucht. Ein Mann (29) hatte am gestrigen Mittwochabend (8. Dezember) einen mit einem gefälschten Stempel versehenen Impfpass in einer Apotheke in der Weststadt vorgelegt, um sich seinen angeblichen Impfnachweis digitalisieren zu lassen.

Gegen 17.50 Uhr hatte der 29-Jährige die Apotheke aufgesucht. Die aufmerksame Angestellte (53) bemerkte jedoch, dass das vorgelegte Dokument mit einem augenscheinlich gefälschten Stempel des Impfzentrums Marmagen versehen war. Sie behielt es ein und verständigte unverzüglich die Polizei.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

