Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autofahrerin übersieht Lkw und schleudert ins Feld - zwei Leichtverletzte

Mechernich-Firmenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Mechernich-Firmenich sind am Dienstagmorgen (7. Dezember) eine Autofahrerin (18) und ihre Beifahrerin (47) leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte die junge Frau die Vorfahrt eines Lkw missachtet und war mit diesem kollidiert.

Gegen 7.00 Uhr befuhr die Euskirchenerin die Landstraße 11 aus Enzen kommend in Richtung Bundesstraße 266. Als sie auf diese nach rechts abbiegen wollte, übersah sie den von links kommenden Lkw, der die B 266 aus Richtung Euskirchen in Richtung Kommern befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend schleuderte der Pkw der Fahranfängerin in ein angrenzendes Feld.

Die beiden Frauen wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Mechernich gebracht, der Lkw-Fahrer (65) wurde nicht verletzt.

Der nicht mehr fahrbereite Ford der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

