Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Maskenverweigerer verpasst Supermarkt-Mitarbeiterin Kopfnuss - Frau verletzt

Nettersheim (ots)

Ein Unbekannter hat am gestrigen Montag (6. Dezember) der Mitarbeiterin (52) eines Lebensmittelmarktes in Nettersheim eine Kopfnuss verpasst. Dabei wurde die Frau nicht unerheblich im Gesicht verletzt. Anlass war offensichtlich das Nichtbefolgen der Verpflichtung zum Tragen einer Maske.

Gegen 15.15 Uhr hatte die 52-Jährige den Kunden angesprochen und auf die Maskenpflicht im Geschäft hingewiesen. Ohne etwas zu sagen, kam der Mann auf die Frau zu und stieß seinen gegen ihren Kopf. Der anschließenden Aufforderung, den Supermarkt zu verlassen, kam der etwa 30-Jährige nach und stieg in weiblicher Begleitung in einen Pkw.

Die Angestellte erlitt eine Gesichtsverletzung, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden musste.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall in einer Drogerie in Mechernich. Dabei kam es vor zwei Wochen (23. November) ebenfalls zu einer Körperverletzung in Zusammenhang mit der Maskenpflicht.

